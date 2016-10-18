Кадровое агентство Kelly Services выяснило, на что россияне в первую очередь обращают внимание при выборе работодателя. Полученные данные приводит газета «Коммерсантъ».

Место в списке Главный мотивирующий фактор Кол-во голосов, %

Уровень оплаты труда 64

Наличие масштабных и интересных задач 40

Комфортная атмосфера внутри компании 36

Перспективы карьерного роста 33

Официальное оформление 31

Эксперты подчеркивают, что именно удовлетворение зарплатой помогает россиянам мириться с тем, что их раздражает в работе, — например, с рутинными задачами или регулярными переработками. Более того, 28 % опрошенных ради денег готовы отказаться от карьерного роста. Лишь 19 % респондентов называют заработок недостаточным мотиватором, чтобы терпеть какие-либо неудобства.

В России величину заработка называют важнейшим фактором мотивации к труду не впервые. При этом, например, в Европе ценности высокой зарплаты и стабильной занятости не попали даже в тройку наиболее популярных. В экономически развитых странах работники заявляют, что им важнее всего ценность произведенного ими продукта или услуги и наличие интереса к выполняемым задачам.

Среди дополнительных факторов, оказывающих влияние на мотивацию россиян, самыми важными оказались предоставление медицинской страховки для самого работника (67 %) и для членов его семьи (33 %), а также корпоративное обучение (55 %), оплата транспортных расходов (27 %) и компенсация питания (25 %).

В целом лояльность россиян к своему нынешнему работодателю выросла. На этот раз из 87 % трудоустроенных респондентов о желании сменить работу заявили 67 % против 70 % в 2015 году. При этом большинство предпочло бы работать в международной компании. 39 % отдали бы предпочтение лидеру отрасли.