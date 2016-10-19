Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: 500 бесплатных картин от «Мосфильма» во «ВКонтакте», рейтинг показа в телеэфире известных медиалиц от Mediametrics и разрыв партнерства с США по утилизации плутония.

Реальные деньги в Pokémon Go

Японское Агентство финансовых услуг (FSA) планирует заняться регулированием виртуальной валюты в мобильной игре Pokémon Go и ввести для нее обеспечение реальными деньгами. Как уточняет Financial Times, ведомство уже обсуждает этот вопрос с разработчиком игры, американской компанией Niantic. Сроки введения регулирования и его детали пока неизвестны.

Рейтинг показа в эфире медийных персон

Агрегатор Mediametrics, основанный советником президента по интернету Германом Клименко, запустил рейтинг показов медийных персон в телеэфире, при составлении которого используется технология распознавания лиц. В настоящее время Mediametrics анализирует каналы Life, RT, «Дождь», «Звезда», «Москва-24», «НТВ», «Первый», «Россия-1», «Россия-24» и «ТВЦ». Пользователи могут отфильтровать рейтинг за сутки, неделю и месяц, а также выбрать интересующую категорию медиалиц («все», «губернаторы», «депутаты», «министры» и «знаменитости»).

Kidsout на Android

Сервис по поиску бэбиситтеров Kidsout запустил на Android версию собственного мобильного приложения. Среди доступных функций указаны поиск бэбиситтеров по расстоянию до дома пользователя и рейтингу в Москве и Петербурге, чат для общения и заказов, служба поддержки Kidsout, а также объявления, через которые к пользователю могут обращаться сами бэбиситтеры.

Телешоу с признаниями коррупционеров

В Китае запустили телешоу, в котором уличенные во взятках чиновники на камеру рассказывают о своих преступлениях. Новая передача стала совместным проектом государственного телевидения и госкомитета, расследующего коррупцию в партии. Всего в сезоне покажут истории десяти коррупционеров, некоторых из которых ранее приговорили к смертной казни.

Дата презентации нового Mac

Компания Apple представит новый персональный компьютер Mac на мероприятии, которое назначено на 27 октября. Как отмечают эксперты, продажи компьютеров Apple в третьем квартале 2016 года оказались неудовлетворительными, виной чему, по данным аналитиков, стало отсутствие на рынке новых моделей Mac.

Приостановка соглашения с США по утилизации плутония

Государственная дума приняла закон о приостановке Россией соглашения с США об утилизации плутония. В пояснительных материалах говорится, что США планирует «осуществлять утилизацию плутония путем его захоронения», а не облучения, как это предписывается соглашением. Также в документах упоминается, что в 2015 году США открыли шесть новых передовых пунктов управления войсками (в Болгарии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Эстонии), что, согласно заявлению Госдумы, свидетельствует об обеспечении переброски Штатами «крупных военных контингентов НАТО в Восточную Европу».

500 бесплатных фильмов во «ВКонтакте»

Киностудия «Мосфильм» в честь Года российского кино выложит более 500 картин в социальную сеть «ВКонтакте» для бесплатного просмотра. Среди опубликованных лент окажутся работы Георгия Данелии, Андрея Кончаловского, Леонида Гайдая, Никиты Михалкова, Эльдара Рязанова, Марка Захарова, Михаила Ромма и Сергея Эйзенштейна. Увидеть фильмы можно будет в официальном сообществе «Мосфильма».