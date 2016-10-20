Министерство экономического развития предсказало 20 лет борьбы со стагнацией в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленный ведомством прогноз социально-экономического развития страны до 2035 года.

Наиболее реалистичный сценарий, «базовый плюс», предполагает, что российская экономика выйдет из рецессии уже в 2017 году. Впоследствии она будет расти в среднем на 2 % в год, что в полтора раза меньше среднемировых темпов. В итоге, к 2035 году ВВП России вырастет всего на 50 %.

Реальные доходы населения будут увеличиваться в среднем на 1,4 % в год и вернутся на докризисный уровень лишь в 2021 году. К 2035 году они вырастут в целом на 30 %.

Также к 2021 году планируется преодолеть трехлетний инвестиционный спад в экономике. К этому моменту инвестиции выйдут на уровень докризисного 2013 года. Темп их роста составит умеренные 3,3 %.

Помимо сценария «базовый плюс», основывающегося на более реалистичном прогнозе изменения цен на нефть, Минэкономразвития подготовило еще два варианта развития событий — «базовый» и «целевой». Первый предполагает увеличение ВВП России в следующие 20 лет в среднем на 1,8 % в год, а второй — на 3,3 %.

Сейчас все три сценария Минэкономразвития находятся на рассмотрении в министерстве финансов. Раньше оно также предсказывало России затяжную стагнацию, которая продлится вплоть до 2030 года со среднегодовыми темпами роста ВВП на 1,5 %. Однако в ведомстве оговаривались, что это не основной вариант прогноза, так как он не учитывает готовящиеся структурные реформы.