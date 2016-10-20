Социальная сеть «ВКонтакте» готовится к запуску собственного виртуального оператора сотовой связи — он будет называться VKmobile и может заработать уже к концу 2016 года. Об этом сообщают «Известия».

Для работы сети компания будет арендовать сетевую инфраструктуру у «Мегафона». Как рассказал «Известиям» источник, близкий к руководству «ВКонтакте», переговоры по этому поводу уже проведены. Он добавил, что для сайта оператора уже зарегистрирован домен VKmobile.me. Собеседник газеты также уточнил, что платить за услуги связи в новой сети можно будет как деньгами, так и «определенными действиями» — например, поставить лайк или вступить в какое-либо конкретное сообщество.

Представители «ВКонтакте» и «Мегафона» от комментариев отказались.

Ранее стало известно, что Сбербанк и Tele2 подписали договор о создании виртуального оператора связи (mobile virtual network operator, MVNO). Как сообщил источник «РБК», знакомый с деталями проекта, целевой аудиторией будущего оператора станут клиенты Сбербанка, для которых будут разработаны специальные тарифы, не привязанные к действующим тарифам оператора-партнера.