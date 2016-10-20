С начала зачистки банковского сектора в 2013 году количество сомнительных кредитных учреждений в России сократилось в 15 раз — с примерно 150 проблемных компаний до не более чем десяти. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью газете Financial Times.

Она отметила, что недобросовестных банкиров сажают в тюрьму, что «очень важно, чтобы избежать подобного в будущем». При этом Набиуллина подчеркнула, что в условиях кризиса Центробанк не только не закрывал глаза на некоторые нарушения, а, наоборот, усилил надзор, что, тем не менее, не помешало банковскому сектору восстановить прибыльность

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились более 280 банков, в том числе несколько крупных компаний из топ-100 — например, «Российский кредит», Внешпромбанк, Пробизнесбанк, Росинтербанк, СБ-банк, Финпромбанк и Нота-банк. В основном лицензии отзывались за нарушения банковского законодательства, высокорискованную кредитную политику, совершение сомнительных операций и участие в отмывании денег, а также предоставление недостоверной отчетности. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2018 году.