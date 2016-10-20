Российское правительство собирается отсрочить повышение минимального размера оплаты труда в 2017 году. Об этом сообщает агентство «РБК».

По данным издания, чиновники хотят перенести увеличение МРОТ с 1 января на 1 июля. При этом обсуждаются два варианта индексации. По одному из них, МРОТ, как и планировалось, увеличится на 5,2 % — с 7,5 до 7,89 тысячи рублей.

Во втором случае МРОТ хотят повысить на величину прогнозной инфляции — 4 %. В таком случае его новое значение составит 7,8 тысячи.

Раньше в правительстве обсуждалось более значительное повышение МРОТ в 2017 году. В частности, вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальную политику, ожидала, что уже с 1 января показатель вырастет на 17 % — до 8,8 тысячи рублей.

В 2016 году МРОТ повышался два раза. С января размер минимальной оплаты труда увеличился на 4 % — до 6,2 тысячи рублей, а с 1 июля — еще на 21 % — до 7,5 тысячи. Предполагается, что к 2020 году МРОТ достигнет величины прожиточного минимума.

Минимальный размер оплаты труда используется для расчета минимальной месячной зарплаты, а также размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Кроме того, от величины МРОТ зависит размер страховых взносов индивидуальных предпринимателей в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.