Банк «Пересвет», основным акционером которого с долей около 49 % являются структуры Русской православной церкви, не смог разместить облигации общей стоимостью 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В обнародованных «Пересветом» материалах говорится, что размещение ценных бумаг проходило с 14 по 19 октября. При этом инвесторы не приобрели ни одной облигации.

18 октября стало известно, что доходность уже размещенных «Пересветом» облигаций выросла до 114 % годовых. Как уточняли «Ведомости», такой резкий рост доходности означает, что держатели облигаций пытаются от них избавиться, так как не верят, что по ним будут произведены выплаты в полном объеме.

Рост доходности облигаций банка РПЦ произошел после того, как «Пересвет» ввел ограничение на выдачу вкладов клиентам. В банке объяснили такое решение «возникшим ажиотажем», добавив, что ограничение будет снято до конца октября.

По размеру активов на 1 октября «Пересвет» занимал 44-е место в банковской системе России.