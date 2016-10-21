Центробанк решил вести в банке «Пересвет», основным владельцем которого является Русская православная церковь, временную администрацию. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

«Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации», — говорится в сообщении.

Временная администрация вводится на полгода. Одновременно с этим устанавливается мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета». Выплаты вкладчикам «Пересвета» должны начаться не позднее 14 дней со дня введения моратория.

Банк «Пересвет» 18 октября ввел ограничения на выдачу вкладов физических лиц. За несколько дней до этого председатель правления «Пересвета» Александр Швец изчез, позже его нашли в одной из больниц Москвы. После введения ограничений инвесторы отказались покупать облигации банка.

По размеру активов на 1 октября банк «Пересвет» занимал 44-е место в банковской системе России.