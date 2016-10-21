Министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин предложил установить так называемый «налог на тунеядство» на уровне 20 тысяч рублей в год. Об этом сообщает РИА «Новости».

В своих подсчетах он опирался на то, что работающий гражданин с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда перечисляет в виде подоходного налога 11,7 тысячи рублей в год. Еще 8–9 тысяч рублей в год за каждого безработного списываются из региональных бюджетов в Фонд обязательного медицинского страхования.

Мне кажется, 20 тысяч — это нормально, маловато даже Максим Топилин, глава Минтруда

По словам Топилина, новый сбор планируется взимать только с граждан трудоспособного возраста. «Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют», — пояснил он. При этом министр уточнил, что пока инициатива по введению «налога на тунеядство» находится лишь на уровне идеи. Никакого законопроекта на этот счет не существует, и неизвестно, когда он появится.

Ранее российские власти неоднократно обсуждали возможность введения специальных взносов с неработающих граждан, в первую очередь — за пользование медицинскими и другими госуслугами. В частности, в 2014 году подобная инициатива упоминалась Минфином, а в 2016-м — Советом Федерации.