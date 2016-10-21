Российская валюта продолжила укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне роста мировых цен на нефть и относительной стабилизации экономики. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10:20 в пятницу, 21 октября, биржевой курс евро расчетами «завтра» впервые с августа 2015 года опустился ниже 68 рублей. Его новый минимум составил 67,89 рубля. Одновременно с этим доллар подешевел до своего десятидневного минимума — 62,28 рубля.

Официальные курсы валют, установленные Центробанком на период с 22 по 24 октября, изменились разнонаправленно. Американская подорожала на 3 копейки — до 62,45 рубля, а европейская, наоборот, подешевела на 45 копеек — до 68,02 рубля, что также соответствует минимуму с начала августа 2015 года.

Аналитики поясняют, что укрепление рубля связано с ростом мировых цен на нефть. После начала торгов в пятницу, 21 октября, баррель североморской нефти марки Brent подорожал до 51,80 доллара, а легкой американской WTI — до 50,94 доллара. Цены обеих смесей выросли на 0,6–0,8 %.