Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал идею введения в стране нового сбора с неработающих граждан. Его слова приводит ТАСС.

Хочу обратить внимание — это никакой не налог на тунеядство. Его так лучше не называть. Речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но пользуется социалкой Дмитрий Медведев, премьер-министр России

По словам председателя правительства, эта инициатива будет обсуждаться в кабинете министров.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин предложил взимать по 20 тысяч рублей в год с находящихся в трудоспособном возрасте безработных граждан, на самом деле располагающих доходами, с которых «они ничего не платят». При этом он уточнил, что пока инициатива по введению «налога на тунеядство» находится лишь на уровне идеи. Никакого законопроекта на этот счет не существует, и неизвестно, когда он появится.