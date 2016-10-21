В правительстве подсчитали, какое количество россиян могут обязать платить так называемый «налог на тунеядство». Об этом сообщает ТАСС.

5 000 000 россиян могут обязать платить

«налог на тунеядство»

По данным источника агентства в правительстве, сейчас общая численность граждан, не платящих взносы во внебюджетные фонды без социально оправданных причин, достигает 13–15 миллионов человек. Предполагается, что обязать уплачивать новый сбор удастся лишь треть из них. В таком случае при упоминавшейся раньше ставке в 20 тысяч рублей в год с человека в бюджет России поступят дополнительные 100 миллиардов рублей.

Одновременно с этим источник ТАСС, как и премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнул, что обсуждаемые отчисления нельзя называть «налогом на тунеядство» или «налогом на безработных». По его словам, это налог на «серые деньги», который планируется взимать с «тех, кто работает, но получает зарплату в конвертах или ведет бизнес, который не оформлен официально».

Ранее министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин предложил взимать по 20 тысяч рублей в год с находящихся в трудоспособном возрасте безработных граждан, на самом деле располагающих доходами, с которых «они ничего не платят». При этом он уточнил, что пока инициатива по введению «налога на тунеядство» находится лишь на уровне идеи. Никакого законопроекта на этот счет не существует, и неизвестно, когда он появится.