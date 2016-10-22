Онлайн-издания «ВОС», замороженное в начале сентября, окончательно закрылось. Об этом сообщается на сайте проекта.

В честь закрытия сотрудники сайта провели «онлайн-похороны ВОСа», опубликовав свои воспоминания об издании и видео, на котором члены едакции едят в лесу землю под колокольный звон.

Ранее источники на медиарынке заявляли, что руководство «ВОСа» уже неоднократно хотело закрыть издание, но откладывало окончательное решение. Главный редактор издания Дарья Борисенко тогда подтвердила The Village, что проект больше существовать не будет.

Изначально проект назывался WOS и работал как раздел сайта о культуре OpenSpace. В феврале 2013 года, после смены редакции и владельцев, проект OpenSpace закрыли, и сайт WOS стал развиваться как самостоятельное издание. В октябре 2014 года редакция объявила о смене концепции. Сообщалось, что издание переименуют в «ВОС» и оно будет писать только о России. Сейчас 100 % капитала «Агентства ВОС» принадлежит Екатерине Хориковой (Герасичевой).