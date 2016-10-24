В банке «Пересвет», подконтрольном Русской православной церкви, зависли около 16 миллиардов рублей, принадлежащих государственным энергохолдингам. Об этом сообщает онлайн-издание «Медуза».

В частности, на депозитах в «Пересвете» хранились 2,9 миллиарда рублей «Мосэнергосбыта», 5,9 миллиарда рублей компании «Энергетические системы Востока» и почти 6,3 миллиарда рублей «Русгидро». Еще 1,405 миллиарда размещались на текущем счете холдинга. Также на счетах банка РПЦ могли размещаться деньги компании «РН-энерго», занимающейся энергоснабжением предприятий «Роснефти».

В случае банкротства «Пересвета» энергетические компании могут стать одними из наиболее сильно пострадавших клиентов банка. Также его проблемы угрожают устойчивости негосударственного пенсионного фонда «Стройкомплекс». По данным газеты «Ведомости», он держал на счетах в «Пересвете» более 450 миллионов рублей, что сопоставимо с размером его капитала и резервов.

Банк «Пересвет» входит в 50 крупнейших банков России. Его основным владельцем является Российская православная церковь. Ей принадлежат 49,7 % компании. Еще 24,35 % акций находятся у «Экспоцентра», подконтрольного Торгово-промышленной палате. По итогам 2015 года кредитное учреждение показало прибыль в 3,8 миллиарда рублей. По состоянию на 1 октября 2016 года банк занимал 44-е место в банковской системе России.

18 октября «Пересвет» ввел ограничения на выдачу вкладов физических лиц.

За несколько дней до этого председатель правления банка Александр Швец исчез, а затем нашелся в одной из московских клиник. После введения ограничений инвесторы отказались покупать облигации банка. Вслед за этим Центробанк ввел в компании временную администрацию сроком на полгода. Одновременно с этим в банке вступил в силу мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Это является страховым случаем — выплата компенсаций вкладчикам начнется в течение 14 дней. Сейчас регулятор проводит консультации с акционерами и крупнейшими кредиторами «Пересвета», чтобы определить перспективы работы компании.