Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз развития банковского сектора России с «негативного» до «стабильного». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Эксперты приняли такое решение в связи с появлением новых позитивных сигналов на рынке. Они считают, что постепенное восстановление экономики страны и стабилизация макроэкономических индикаторов улучшат операционную среду банков, благодаря чему вырастет их прибыльность. Пока же показатели чистой процентной маржи остаются ниже средних по историческим меркам уровней — менее 4 % в первой половине 2016 года.

Одновременно с этим в Moody’s предупредили, что качество активов российских банков продолжит ухудшаться, но уже более медленными темпами. В следующие 12-18 месяцев доля проблемных кредитов вырастет с 12 до 14–15 %. Это приведет к росту расходов банков на создание резервов.

Зависимость рынка от межбанковских кредитов станет меньше. А крупные банки, столкнувшиеся с проблемами в привлечении финансирования из-за международных санкций, предположительно, получат господдержку.

В целом Moody’s полагает, что в 2016 году ВВП России сократится на 1 %. Агентство скорректировало свои прогнозы в лучшую сторону из-за стабилизации цен на нефть и значительного вмешательства государства в восстановление экономики.