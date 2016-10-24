Сбербанк предложил каждому десятому владельцу кредитной карты увеличить лимит на 20–30 %. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По словам начальника отдела развития кредитных карт Сбербанка Игоря Ковалева, увеличение лимитов заморозили в 2014 году на фоне резко обострившегося кризиса. С конца 2015 года компания начала проводить пилотные кампании по пересмотру параметров кредиток и теперь будет делать это на регулярной основе. Сейчас спецпредложение получили наиболее активные пользователи кредитных карт. По оценкам банка, выбранные заемщики способны нести большую кредитную нагрузку без ухудшения финансового положения.

По данным Национального бюро кредитных историй, не учитывающего показатели Сбербанка, средний размер лимита по кредиткам в России снижался с мая 2016 года и к сентябрю составил 49,1 тысячи рублей. Одновременно с этим Объединенное кредитное бюро, располагающее статистикой и по Сбербанку, сообщило о росте лимита за аналогичный период на 8 % — с 33,4 до 36,1 тысячи рублей.

Предполагается, что в дальнейшем, как и в случае с потребительским кредитованием и ипотекой, примеру Сбербанка могут последовать и другие крупные банки. В частности, о практике повышения лимитов по кредиткам уже заявили в Бинбанке, «ВТБ24» и Альфа-банке. Также такую возможность рассматривает «Хоум кредит».