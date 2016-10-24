С 24 октября в кабельных сетях появились три новых тематических канала от НТВ — «НТВ Право», «НТВ Стиль» и «НТВ Сериал». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В программу канала «НТВ Право» вошли судебные шоу и документальные сериалы «Суд присяжных», «До суда», «Прокурорская проверка» и другие проекты, уже выходившие на НТВ за последние 20 лет. В эфире «НТВ Стиль» будут транслировать программы о ремонте, путешествиях и кулинарии — «Квартирный вопрос», «Их нравы», «Женский взгляд», «Поедем, поедим!», «Я худею!», а в перспективе и новые программы. А на «НТВ Сериал» будут выходить наиболее известные сериалы канала, включая «Возвращение Мухтара», «Литейный» и другие.

«НТВ Право» и «НТВ Стиль» будут распространяться в базовых пакетах кабельных операторов, а «НТВ Сериал» — в премиальных. При этом пока на них не будет рекламы.

Предполагается, что со временем число подписчиков «НТВ Право» и «НТВ Стиль» достигнет 3–5 миллионов человек. «НТВ Сериал» должен выйти на миллион подписчиков к концу 2017 года — тогда на канале появятся предпремьерные показы сериалов, транслирующихся по НТВ.

В НТВ надеются, что выручка от трех новых каналов в первый год вещания достигнет 75 миллионов рублей. По словам главы дирекции тематических каналов и платного телевидения НТВ Игоря Золотаревского, затраты на запуск вещания составили «несколько десятков миллионов рублей». В основном деньги пошли на перевод контента в новый формат и организацию выпуска, так как сами шоу, передачи и сериалы уже были в библиотеке НТВ.

Раньше такие же тематические сети начали развивать и другие крупные телеканалы. В частности, они уже есть у Первого канала, ВГТРК и «СТС Медиа». При этом аудитория тематического ТВ растет: за год их доля в телесмотрении увеличилась с 13,7 до 15,7 % зрителей.