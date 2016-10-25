Центробанк отозвал лицензию у банка «Финансовый капитал» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Компания неоднократно нарушала действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, нормативные акты самого Центробанка, а также введенные им дополнительные ограничения. В частности, банк проводил высокорискованную кредитную политику и размещал деньги в низкокачественные активы. В результате доформирования резервов на возможные потери по ссудной деятельности компания оказалась на грани банкротства. Кроме того, организация нарушала правила предоставления информации по операциям, тем самым не выполняя требования по предотвращению финансирования терроризма и отмывания преступных доходов.

Согласно данным на 1 октября 2016 года, «Финансовый капитал» занимал 512-е место в банковской системе России. Организация участвует в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишены несколько десятков банков, в том числе «Пробизнесбанк», «Пушкино», «Мастер-банк», «Инвестбанк», «Евротраст», «Линк-банк», «Русский земельный банк», банк «Стройкредит», «С банк», «Монолит», «Национальный банк развития бизнеса», «Местный кредит», «Атлас Банк», «Первый республиканский банк», «Софрино», «Банк БФТ», платежная система Migom и другие. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2018 году.