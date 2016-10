Один из основателей проекта Look At Me и компании Look At Media Василий Эсманов уходит из оперативного управления компанией. На своей странице в Facebook Эсманов рассказал, что планирует заниматься собственными проектами и жить в Нью-Йорке.

Новости, новости! Друзья, я ухожу из Look At Media и собираюсь заняться своими проектами. Предупреждая часть вопросов... Опубликовано Василием Эсмановым 25 октября 2016 г.

«Вася остается сооснователем компании и будет участвовать в решении стратегических вопросов. В оперативном управлении он действительно больше не принимает участия», — прокомментировал The Village ситуацию другой сооснователь Look At Media, Алексей Амётов.

В 2006 году Василий Эсманов запустил проект Look At Me. Годом позже к нему присоединились Екатерина Базилевская и Алексей Амётов и запустили одноименный сайт, из которого впоследствии вырос холдинг Look At Media. В 2016 году Look At Media поделили на три части: издательскую платформу Setka, компанию Hopes and Fears (временно заморожен), которая занимается медиа в США, и компанию «Лук эт медиа паблишинг», которой принадлежат российские издания. В «Лук эт медиа паблишинг» входят The Village, Wonderzine и FurFur, а также замороженный с 2016 года года проект Look At Me.