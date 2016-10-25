Сбербанк нашел способ выдавать малому бизнесу кредиты без залога
Сбербанк начал тестировать новую модель кредитования малого бизнеса, основанную на использовании технологий big data. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Банк анализирует данные о движении средств на счетах корпоративных клиентов и формирует для них готовые кредитные предложения. Получив такое, бизнесмен может обратиться к своему клиентскому менеджеру и в течение дня получить заем с индивидуальным лимитом и ставкой. Максимальная сумма кредита без залога составляет 5 миллионов рублей, а с обеспечением — 10 миллионов. Срок погашения долга колеблется от одного года до трех лет.
Сбербанк уже предварительно одобрил индивидуальные кредиты для 100 тысяч представителей малого бизнеса, которые обслуживаются в компании, но при этом не имеют непогашенных займов. В дальнейшем количество клиентов, которые получат индивидуальное предложение, будет расти.
В агентстве «РБК» отмечают, что благодаря новому подходу к оценке клиентов Сбербанк впервые за последние годы предложил малым компаниям беззалоговые кредиты. Похожий продукт сейчас разрабатывают и в Райффайзенбанке. Также технологии big data активно используются при работе с корпоративным сегментом в Альфа-банке.
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