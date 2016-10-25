Сбербанк начал тестировать новую модель кредитования малого бизнеса, основанную на использовании технологий big data. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Банк анализирует данные о движении средств на счетах корпоративных клиентов и формирует для них готовые кредитные предложения. Получив такое, бизнесмен может обратиться к своему клиентскому менеджеру и в течение дня получить заем с индивидуальным лимитом и ставкой. Максимальная сумма кредита без залога составляет 5 миллионов рублей, а с обеспечением — 10 миллионов. Срок погашения долга колеблется от одного года до трех лет.

Сбербанк уже предварительно одобрил индивидуальные кредиты для 100 тысяч представителей малого бизнеса, которые обслуживаются в компании, но при этом не имеют непогашенных займов. В дальнейшем количество клиентов, которые получат индивидуальное предложение, будет расти.

В агентстве «РБК» отмечают, что благодаря новому подходу к оценке клиентов Сбербанк впервые за последние годы предложил малым компаниям беззалоговые кредиты. Похожий продукт сейчас разрабатывают и в Райффайзенбанке. Также технологии big data активно используются при работе с корпоративным сегментом в Альфа-банке.