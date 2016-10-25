Россия заняла 40-е место из 190 в свежем рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business, поднявшись на 11 позиций по сравнению с прошлогодним показателем. Рейтинг опубликован на официальном сайте проекта.

Лидером рейтинга стала Новая Зеландия. Второе и третье место заняли прошлогодний лидер Сингапур и Дания соответственно. В первую десятку также попали Китай, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, США, Швеция и Македония. Аутсайдерами оказались Ливия, Эритрея и Сомали. При этом соседями России в новом списке значатся Болгария, Венгрия и Бельгия.

В прошлом году Россия оказалась на 51-й строчке рейтинга, также поднявшись за год на 11 строчек. Как уточняет «РБК», тогда экс-ректор Российской экономической школы и создатель рейтинга Симеон Дянков заявил, что без проведения реформ России больше не удастся продемонстрировать «прежнего роста».

Рейтинг Doing Business ежегодно составляется Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией. Индекс каждой страны в нем определяется по 10 индикаторам, характеризующим барьеры, которые могут возникнуть на пути к открытию собственного дела: от простоты подключения к электросети до количества дней и документов, необходимых для регистрации предприятия.

Для России этот показатель имеет особое значение. Анонсируя экономическую программу будущего президентского срока, Владимир Путин поручил к 2018 году повысить позиции страны в рейтинге Doing Business до 20-го места. Эту цель законодательно оформили в виде указа о долгосрочной государственной экономической политике.