Глава социальной сети «ВКонтакте» Борис Добродеев стал новым генеральным директором Mail.Ru Group. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В сопровождающем назначение пресс-релизе приводятся слова председателя совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Гришина, который объясняет назначение Добродеева тем, что сам он планирует сосредоточиться на инвестициях и стратегии. Вместе с тем, по словам Гришина, он продолжит участвовать в управлении компанией на своей прежней должности.

Уточняется, что Добродеев до нового назначения также занимал пост директора по стратегии и развитию Mail.ru. «ВКонтакте» он возглавлял с сентября 2014 года. Фактически же Добродеев приступил к выполнению обязанностей еще в апреле 2014 года после того, как бывший глава соцсети Павел Дуров не отозвал свое заявление об увольнении по собственному желанию.