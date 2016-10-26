Исследовательская группа Online Marketing Intelligence опубликовала результаты опроса «Любимые бренды россиян» в 2016 году. The Village публикует двадцатку рейтинга.

Место Бренд Единица измерения

Samsung

adidas

Sony

Apple

Nike

Bosch

LG

Coca-Cola

Philips

Zara

H&M

Ostin

Asus

Nokia

Nestle

Reebok

Chanel

BMW

L'Oreal

Ecco

Согласно результатам OMI, потребители консервативны по отношению к брендам. Samsung был лидером рейтинга и в 2015 году. При этом Apple вылетела из топ-3, но сместилась лишь на строчку (третье место в 2015-м). Adidas поднялся с четвертой строчки на вторую за год. А Sony стала ниже на позицию, заняв третье место.

«„Любовь к бренду“ не означает, что потребители хотят немедленно его купить. Поэтому доли голосов, полученные той или иной торговой маркой, нельзя считать долями рынка. Отношение людей к бренду определяет его долговременные перспективы, устойчивость бизнеса компании-владельца», — пояснил генеральный директор OMI Александр Шашкин.