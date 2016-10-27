Центробанк отозвал лицензии еще у трех кредитных учреждений. На этот раз под удар попали московские Вестинтербанк и Энтузиастбанк и Кубанский универсальный банк, базирующийся в Краснодаре. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Все три компании неоднократно нарушали действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, а также нормативные акты самого Центробанка. Они размещали деньги в активы неудовлетворительного и низкого качества и неадекватно оценивали связанные с этим риски. Кроме того, Энтузиастбанк нарушал правила предоставления информации по операциям, тем самым не выполняя требования по предотвращению финансирования терроризма и отмывания преступных доходов.

Согласно данным на 1 октября 2016 года, Кубанский универсальный банк занимал 377-е место в банковской системе России, Вестинтербанк — 489-е, а Энтузиастбанк — 608-е. Все три компании участвуют в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились несколько десятков банков, в том числе «Пушкино», Мастер-банк, Инвестбанк, «Евротраст», Линк-банк, Русский земельный банк, банк «Стройкредит», «С банк», «Монолит», Национальный банк развития бизнеса, «Местный кредит», Атлас-банк, Первый республиканский банк, «Софрино», «Банк БФТ», платежная система Migom и другие. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2018 году.