Смена акцизных марок привела к резкому обвалу импорта алкоголя в Россию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики.

Так, по итогам третьего квартала 2016 года поставки рома из-за границы сократились сразу на 61,4 % — до 540 тысяч литров, виски — на 41 % — до 4,87 миллиона литров, столовых вин — на 25,6 % — до 38,74 миллиона литров, а игристых — на 13,4 % — до 6,54 миллиона. Объем ввоза вермутов и ароматизированных вин уменьшился почти вдвое — до 2,23 миллиона литров.

Участники рынка объясняют резкий спад поставок дефицитом новых акцизных марок — импортеры должны были использовать новые марки еще с 1 июля, однако их начали выдавать только в конце лета. Два предыдущих квартала импорт алкоголя в Россию, наоборот, увеличивался на фоне укрепления рубля и низкой базы 2015 года. Предполагается, что из-за проблем, с которыми компании столкнулись при замене марок, итоговый объем поставок спиртного из-за рубежа в 2016 году не изменится.

В конце июня «Коммерсантъ» предупреждал, что россияне могут остаться без импортного алкоголя на Новый год, так как у компаний закончились акцизные марки. Акцизы же нового образца тогда еще не напечатали, так как для этого не был выбран подрядчик.