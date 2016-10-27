К июлю 2017 года в России появится официальный реестр онлайн-аптек, которым разрешено продавать лекарства через интернет. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно дорожной карте рабочей группы «Интернет+торговля», действующей при помощнике президента России Игоре Щеголеве, продавать медикаменты в Сети смогут только компании, у которых есть лицензия на розничную фармацевтическую деятельность. При этом онлайн-магазины смогут доставлять заказы только в том населенном пункте, на территории которого у организации есть реально действующая офлайн-аптека. Консультировать посетителей интернет-аптек по телефону разрешат только сотрудникам с фармацевтическим образованием. Для продажи лекарств по рецепту компании нужно будет предварительно подключиться к системе обмена данными с врачом. Также обязательным элементом сайта станет ссылка на реестр.

Помимо полноценных интернет-аптек, рабочей группой также предусмотрен еще один вид интернет-ресурсов, которым разрешат работать на фармацевтическом рынке. Это онлайн-витрины обычных аптек, с помощью которых пользователь сможет сформировать заказ, но оплатить и забрать его можно будет только в стационарном аптечном пункте.

В случае выявления нарушений сайт аптеки может быть заблокирован во внесудебном порядке. Сюда, например, относится размещение на онлайн-витрине лекарств от компании, не имеющей лицензии на их продажу, или реализация медикаментов по Сети без включения ресурса в реестр. Какая именно организация займется проверкой онлайн-аптек, пока не определено. Соответствующими полномочиями могут наделить Минздрав, Росздравнадзор или специально созданную саморегулируемую организацию.

Дистанционная продажа лекарств в России запрещена с 1 июля 2015 года. В связи с этим сейчас в российском сегменте Сети легально работают только онлайн-витрины аптек. При этом некоторые из них используют лазейки в законодательстве, чтобы функционировать как полноценные интернет-магазины: они доставляют заказы клиентам, делая вид, что обслуживают Героев СССР, Героев России или полных кавалеров ордена Славы. Никакой ответственности за то, что продавцы якобы забыли проверить у покупателей документы, в законе не предусмотрено.