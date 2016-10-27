Мобильный оператор «Мегафон» намерен купить резидента технополиса «Москва» на территории автомобильного завода «Москвич» — компанию «Комбелл», которая планировала построить в технополисе крупнейший в Москве дата-центр. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на материалы оператора.

Собрание акционеров «Мегафона» должно решить вопрос о покупке компании 9 декабря. У «Комбелл» есть права на долгосрочную аренду на территории технополиса «Москва»​. Компания на 60 % принадлежит провайдеру «Мастертел», еще по 20 % акций имеют предприниматели Михаил Белов и Виталий Езопов. Стоимость имущества компании составляет 112,3 миллиона рублей, однако в «Мегафоне» уже заявили, что сумма сделки будет иной. Конкретные цифры не называются.

Весной 2015 года «Комбелл» вместе с другим резидентом технополиса — компанией «Кнопп» — сообщили о намерении построить на территории бывшего завода «Москвич» Центр обработки данных мощностью до 25 мегаватт. Планировалось, что он займет площадь более 10 тысяч квадратных метров и станет крупнейшим дата-центром Москвы.