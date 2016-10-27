Компания Х5 Retail Group в начале 2017 года планирует запустить онлайн-супермаркет своей сети магазинов «Перекресток». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам генерального директора сети Владимира Сорокина, сайт онлайн-магазина уже готов. Также к работе уже подготовили супермаркет, на базе которого стартуют онлайн-продажи. Перед запуском проекта компания проведет внутреннее тестирование магазина.

В Х5 Retail Group, помимо «Перекрестка», входят сети «Пятерочка» и «Карусель». Ранее компания пробовала продавать через интернет непродовольственные товары, например электронику и бытовую химию. Для этого в 2012 году запустили онлайн-магазин Е5, который просуществовал до конца 2014 года. Проект пришлось свернуть, так как для него не нашлось инвесторов.