Министерство финансов России предлагает ввести адресные пособия по бедности для нуждающихся. Об этом рассказала в интервью «Российской газете» первый замглавы ведомства Татьяна Нестеренко.

«Большинство стран мира принимают активные меры по защите беднейших групп своего населения и предоставляют адресные пособия по бедности. Главный критерий при выборе участников программы — проверка нуждаемости и имущественной обеспеченности», — отметила Нестеренко, подчеркнув, что для введения таких выплат в России необходимо будет законодательно определить понятие «нуждаемость».

В ближайшие годы, однако, сделать это не получится: по словам замглавы Минфина, в проекте бюджета на 2017–2019 годы, пособие по бедности не заложено.