Плата за роуминг в Европе для абонентов российских мобильных операторов увеличится. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сотовых компаний.

Рост цен связан с новым законом, который отменяет плату за роуминг для европейских компаний с 15 июня 2017 года. Чтобы компенсировать снижение этих доходов, операторы ЕС повышают дополнительный сбор для компаний, работающих вне ЕС, за завершение вызова в их сетях. Так уже поступили операторы Австрии, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Словении и Испании.

Некоторые российские операторы начали платить сбор 2016 года, другие — с лета. В результате стоимость каждого вызова для российских операторов выросла с 0,01–0,02 евро до 0,15–0,25 евро. Чтобы компенсировать траты, операторам придется повышать стоимость роуминга в Европе. Насколько вырастут цены для абонентов, пока не уточняется.