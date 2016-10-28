Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России встал на сторону местного представительства Samsung Electronics в разбирательстве с «Евросетью» на сумму в 1,22 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В такую сумму корпорация оценила компенсацию за неоднократные случаи просрочки оплаты товаров со стороны ретейлера. По данным Samsung, с октября 2012-го по сентябрь 2015 года «Евросеть» получила продукцию более чем на 52 миллиарда рублей. При этом некоторые партии оплатили с существенной задержкой, не соответствующей условиям договора.

В «Евросети» с решением суда не согласны. «Мы видели решение, оно вопиюще незаконно. МКАС нарушил наше право на правосудие», — заявил глава сети Александр Малис. Компания уже обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием об отмене соответствующего решения.

В Samsung от комментариев отказались, но запросили в суде исполнительный лист на принудительное исполнение решения МКАС.

Оба обращения объединили в одно производство. Рассмотрение дела назначено на 8 ноября.