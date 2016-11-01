В платежной системе «Яндекс.Деньги» появилась поддержка бесконтактной оплаты через Apple Pay. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Теперь владельцы смартфонов и смарт-часов от Apple могут добавить в Apple Wallet пластиковую или виртуальную карту «Яндекс.Денег». Чтобы оплатить покупку бесконтактным способом, достаточно приложить палец к Touch ID на iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделях или дважды нажать боковую кнопку на Apple Watch и поднести гаджет к терминалу. Средства будут списываться из электронного кошелька.

С более подробной инструкцией о настройках системы можно ознакомиться на сайте Apple или в блоге «Яндекс.Денег».

В ближайшее время «Яндекс.Деньги» собираются подключить прием платежей через Apple Pay компаниям, которые используют «Яндекс.Кассу».

4 октября 2016 года в России заработала система бесконтактных платежей Apple Pay. Первым к ней подключился Сбербанк. Помимо него и «Яндекс.Денег» в тестировании сервиса также участвовали банки «Тинькофф», «Открытие», «ВТБ 24», Райффайзенбанк и Бинбанк.