Агентство Bloomberg представило свежий рейтинг самых богатых людей мира — среди россиян первое место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние эксперты оценили в 15,7 миллиарда долларов. Исследование опубликовано на официальном сайте организации.

Самые богатые россияне в рейтинге Bloomberg

Место Имя (фирма) Состояние

Алексей Мордашов («Северсталь») 15,7 миллиарда долларов

Владимир Потанин («Норникель») 15,5 миллиарда долларов

Леонид Михельсон («Новатэк») 15,1 миллиарда долларов

Виктор Вексельберг («Ренова») 14,2 миллиарда долларов

Михаил Фридман («Альфа-групп») 12,8 миллиарда долларов

Уточняется, что за год состояние Мордашова увеличилось на 3,4 миллиарда долларов на фоне роста стоимости акций «Северстали», которые подорожали на 18 %. Потанин же, возглавлявший предыдущий рейтинг Bloomberg, за 12 месяцев увеличил свое состояние на 835,5 миллиона долларов, а акции «Норникеля» подешевели на 3 %. При этом в общемировом рейтинге Мордашов и Потанин заняли 49-ю и 51-ю строчки соответственно.

Вместе с тем ранее лидером ежегодного рейтинга российского Forbes стал Леонид Михельсон. В марте 2016 года его состояние оценивалось экспертами журнала в 14,4 миллиарда долларов.