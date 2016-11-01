Автодилеры предсказали очередной скачок цен в начале 2017 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, цены увеличатся в среднем на 10–15 %, так как рубль так и не смог отыграть падение конца 2014 года. При этом компании попробуют сбивать выросшие по указанию производителей цены с помощью различных акций и спецпредложений.

Еще одной причиной роста цен называются затраты на внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС. Один из источников газеты указал, что стоимость установки может составлять от 6 миллионов рублей на модель. При этом он затруднился ответить, как это повлияет на конечную цену машины.

По подсчетам «Коммерсанта», с начала 2016 года цены на автомобили в России выросли в среднем на 6 %. Сильнее всего подорожали Toyota, Mazda, Škoda и Ford — цены на их модельный ряд увеличились на 9–11 %.

Одновременно с этим рубль, наоборот, укрепился. С начала 2016 года официальный курс доллара в России упал на 13,4 % — с 63,20 до 72,93 рубля, а евро — на 13 %, с 69,36 до 79,64 рубля.