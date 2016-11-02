Вице-премьер Аркадий Дворкович предложил главе правительства Дмитрию Медведеву дважды повысить тарифы в системе взимания платы с грузовиков «Платон» в 2017 году. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, изменение расценок связано с отменой льготного периода и индексацией тарифов на величину инфляции. В итоге в феврале плата за проезд большегрузов может вырасти с 1,53 до 2,6 рубля за километр, а в июне — до 3,06 рубля.

Сейчас необходимость изменения тарифов «Платона» обсуждается на правительственном уровне. Пока бюджет на 2017–2019 годы верстается с учетом прежних расценок. В документе, внесенном в Госдуму, предусмотрены поступления от «Платона» в размере 21 миллиарда рублей в 2017 году, 22,9 миллиарда в 2018-м и 24,3 миллиарда рублей в 2019 году.

Сами дальнобойщики выступают против повышения цен на проезд по федеральным трассам. По мнению главы «Грузавтотранса» Владимира Матягина, это преждевременная мера, так как в системе зарегистрированы еще не все грузовики, а из зарегистрированных платит не каждый. В итоге дополнительная нагрузка ляжет на добросовестных перевозчиков, а они включат ее в стоимость окончательного продукта.

С 15 ноября 2015 года в России официально работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Сами дальнобойщики выступают против новых сборов. Они уже провели всероссийскую акцию протеста, после которой власти пересмотрели идею о штрафах. На этом протест не прекратился — водители добиваются полной отмены новых сборов.

За время своей работы система принесла в федеральный дорожный фонд более 16 миллиардов рублей. По состоянию на 1 ноября в ней были зарегистрированы 264 тысячи перевозчиков с 770 тысячами грузовиков.