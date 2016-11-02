Правительство и Федеральная служба безопасности не успели подготовить в срок подзаконные акты к «пакету Яровой», регулирующие работу операторов связи. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Ответственными за разработку подзаконных актов значатся директор ФСБ Александр Бортников и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Они должны были представить поясняющие закон документы к 1 ноября. Однако на официальном портале правовой информации нет никакой информации о разработке актов. Также о них ничего не слышали сами операторы связи.

Предполагается, что разработка документов застопорилась на уровне министерства промышленности и торговли, обсуждающего перспективы хранения данных об активности абонентов с производителями оборудования.

В Минкомсвязи отчитались о полном выполнении своей части работы. Представители ФСБ, премьер-министра и президента вопросы «Ведомостей» не прокомментировали.

В соответствующих подзаконных актах власти должны определить сроки и места хранения информации, а также ответить на вопрос о том, кто будет хранить весь массив данных об активности абонентов. Участники рынка предупреждают, что срыв сроков подготовки документов может создать угрозу и для своевременного исполнения закона. Касающиеся операторов поправки должны вступить в силу

1 июля 2018 года.

Летом 2016 года в России приняли новые антитеррористические поправки авторства депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова.

Критиков закона беспокоит, что «пакет Яровой» обязывает операторов связи и организаторов распространения информации вроде «Яндекса», «ВКонтакте» и Mail.Ru Group хранить содержание разговоров и переписки клиентов в течение шести месяцев, а метаданные об их активности — на протяжении трех лет. Для этого компаниям придется провести глобальную модернизацию сетей и создать системы идентификации звонков и управления полученными данными, что требует от них затрат на несколько триллионов рублей. Из-за этого ожидается подорожание услуг связи и снижение качества сервиса.