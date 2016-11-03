Министр открытого правительства Михаил Абызов выступил с предложением сделать министерство финансов единственным ведомством, которое будет отвечать за регулирование закупок государства и госкомпаний. Как сообщают «Ведомости», об этом он написал в письме первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову.

По словам Абызова, на госзакупки «уходят бюджетные деньги» и поэтому регулировать их должен Минфин. Далее он уточняет, что по принципу одного окна этому же министерству нужно отдать регулирование закупок госкомпаний. Министр открытого правительства отмечает, что это позволит быстрее завершать работу над каталогом закупаемых товаров, приведет к повышению эффективности контроля и росту конкуренции на торгах. Цены же при этом, по мнению Абызова, понизятся.

В секретариате Шувалова «Ведомостям» подтвердили получение письма. В Минфине же сообщили, что вопрос решит правительство.

