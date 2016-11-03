Корпорация Mail.Ru Group договорилась о покупке сервиса круглосуточной доставки еды Delivery Club за 100 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Сделка пройдет в два этапа: 90 % сервиса за 90 миллионов долларов продадут уже в ноябре 2016 года, а оставшиеся 10 % за 10 миллионов — в начале 2017-го.

«Приобретение Delivery Club открывает для нас новый большой сегмент foodtech, в котором во всем мире набирают популярность мобильные сервисы. Рынок заказа и доставки еды находится на подъеме и демонстрирует устойчивый рост. Мы уверены, что объединение ресурсов и накопленная экспертиза позволят нам укрепить лидирующие позиции сервиса и вывести его на новый уровень», — прокомментировал сделку председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин.

Сервис доставки еды Delivery Club запустился в 2009 году. В 2014-м его выкупила немецкая компания Foodpanda. Сейчас он является одним из крупнейших игроков на местном рынке. С Delivery Club работают 4,5 тысячи ресторанов и сотни служб доставки. Компания обрабатывает до 20 тысяч заказов в день. 72 % из них поступают с мобильных платформ. Выручка сервиса за первую половину 2016 года составила 296 миллионов рублей.

Покупка Delivery Club — уже третья крупная сделка Mail.Ru Group за последний год. В августе компания получила контрольный пакет в образовательной онлайн-платформе для программистов GeekBrains, а в октябре выкупила разработчика мобильных игр Pixonic за 30 миллионов долларов.​

Продажа сервиса позволит Foodpanda сосредоточиться на развитии на рынках Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы.