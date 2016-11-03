Центробанк отозвал лицензию у банка «Камский горизонт» из Набережных Челнов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Компания неоднократно нарушала действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, нормативные акты самого Центробанка, а также введенные им дополнительные ограничения. В частности, банк участвовал в сомнительных транзитных операциях и не предоставлял о них достоверную отчетность регулятору, тем самым не выполняя требования по предотвращению финансирования терроризма и отмывания преступных доходов. В результате же исполнения требования о создании резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам кредитная организация полностью утратила собственный капитал. Нормализовать деятельность компании не удалось.

Согласно данным на 1 октября 2016 года, «Камский горизонт» занимал 537-е место в банковской системе России. Организация участвует в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишены несколько десятков банков, в том числе «Пробизнесбанк», «Пушкино», «Мастер-банк», «Инвестбанк», «Евротраст», «Линк-банк», «Русский земельный банк», банк «Стройкредит», «С банк», «Монолит», «Национальный банк развития бизнеса», «Местный кредит», «Атлас Банк», «Первый республиканский банк», «Софрино», «Банк БФТ», платежная система Migom и другие. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2018 году.