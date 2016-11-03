Верховный суд России предложил не заключать под стражу подозреваемых в экономических преступлениях, если они были совершены при осуществлении предпринимательской деятельности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о мошенничестве, отмывании преступных доходов, манипулировании рынком, растрате средств, незаконном обороте драгоценных металлов, а также о разглашении банковской, налоговой или коммерческой тайны и некоторых других преступлениях экономической направленности. При этом под предпринимательской деятельностью судом понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».

Пленум Верховного суда считает, что оснований для помещения обвиняемого по одной из упомянутых выше статей в СИЗО нет, если его личность установлена, он имеет постоянную регистрацию в России, а также не скрывался от органов следствия и суда и не нарушал ранее избранную меру пресечения. Это же касается ареста соучастников предпринимателей.

Верховный суд пока не принял проект документа, и в него могут быть внесены изменения. После его утверждения суды должны будут по-новому трактовать некоторые положения Уголовно-процессуального кодекса.