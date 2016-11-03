Один из крупнейших агропромышленных холдингов в России — АПХ «Мираторг» — откроет собственный интернет-магазин. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Официально эту информацию в компании не комментируют, однако с начала ноября 2016 года в ней открыта вакансия руководителя направления электронной торговли. Предполагается, что он будет отвечать за запуск онлайн-магазина, формирование ассортиментной матрицы и логистику. Одно из требований к кандидату — опыт работы в крупных интернет-проектах с более чем тысячей заказов в день.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров отмечает, что такой поток заказов характерен для онлайн-ретейлеров среднего уровня. Он полагает, что «Мираторг» будет использовать сайт преимущественно как витрину для популяризации продукции и привлечения покупателей в действующие офлайн-точки. При этом на первом этапе ресурс, скорее всего, будет работать только в Москве и области, так как там у холдинга больше всего фирменных магазинов.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» появился в 1995 году. Он занимается свиноводством, птицеводством, растениеводством, а также мясопереработкой и производством полуфабрикатов, замороженных овощей, кормов и готовых блюд. Сейчас сеть предприятия включает в себя около 50 фирменных магазинов в Москве и Подмосковье, а также в Белгороде и Брянске.

К концу 2016 года она должна увеличиться до 60 точек.