Онлайн-магазин AliExpress, входящий в состав китайского интернет-холдинга Alibaba Group, займется продажей виртуальных товаров, купонов и финансовых услуг. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«У AliExpress самая большая аудитория в России, которая привыкла платить онлайн. Нам кажется, если наш пользователь готов платить онлайн за физический товар, то ничто не мешает ему платить за виртуальные товары», — пояснил логику развития ресурса в этом направлении представитель компании в России и СНГ Марк Завадский.

В частности, у площадки уже есть договоренности о продвижении финансовых услуг банка «Ак Барс» и программ от «Лаборатории Касперского». Также ассортимент AliExpress пополнится другими программами, компьютерными играми и купонами в офлайновые точки и онлайн-сервисы вроде Ivi.ru и «Медиатеки».