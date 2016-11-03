Основатель одной из первых в России сетей дискаунтеров «Копейка» Александр Самсонов открывает новый розничный проект — сеть магазинов косметики, средств гигиены и сопутствующих товаров «Акцент». Об этом сообщает журнал Forbes.

Первая точка должна появиться в Москве до конца 2016 года, предположительно — в торговом центре «Глобал Сити» около станции метро «Южная». По данным издания, отгрузки товаров в «Акцент» начнутся в декабре. По словам поставщиков, на полках будут представлены косметические средства среднего ценового сегмента — от 200 до 700 рублей. При этом окончательно ассортимент пока не сформирован.

Источники на рынке недвижимости утверждают, что «Акцент» ищет помещения площадью в 300–800 квадратных метров в проходных локациях. При заключении договора с поставщиками представители компании упоминали о намерении запустить 20 магазинов в 2017 году.

Эксперты отмечают, что конкуренция в сегменте дрогери, в котором собирается работать «Акцент», достаточно высока. Помимо сетей «Магнит Косметик» и «Элизе» компании придется противостоять в том числе и крупным региональным сетям вроде «Улыбки радуги». Последняя уже изучает возможности по выходу на столичный рынок. Кроме того, в августе 2016 года в Москве открылся первый магазин итальянской сети Lillapois. Его развитием занимается «Ашан».