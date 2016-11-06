Интернет-издание Slon Magazine сменило название на Republic и переехало на домен republic.ru. При попытке зайти на slon.ru, пользователь автоматически перенаправляется на новый адрес. Сообщение об изменениях появилось на сайте издания в ночь на воскресенье, 6 ноября.

«Мы поменяли дизайн и устройство главной страницы, к уже известным рубрикам добавилось несколько новых. Cover Story — главная история недели (первая появится в понедельник). „Ревизия“ — подробный ответ на вопросы о важной теме или явлении. Weekly — приложение выходного дня», — говорится в сообщении.

Кроме того, теперь подписчики могут откладывать статьи на будущее, а при каждом заходе на сайт им показывается, какие новые материалы были опубликованы с момента их последнего вищита. Также у подписчиков появилась возможность оставлять комментарии и общаться с авторами материалов и другими читателями.

Перед тем, как сменилось название, на сайте издания вышел материал про слонов под заголовком «Прощание со слоном. Почему эволюция хоботных окончена». «Slon сменил имя на Republic. Этот материал был создан, когда сайт назывался Slon», — отмечается в пояснении к статье.