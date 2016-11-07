Российские продовольственные союзы обратились к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой отсрочить повышение тарифов в системе «Платон». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В частности, под соответствующим обращением подписались такие крупные объединения, как «Руспродсоюз», «Русбренд», Национальный союз производителей молока, Национальная мясная ассоциация и Ассоциация компаний розничной торговли. Их представители просят сохранить льготный коэффициент, так как в системе все еще зарегистрировано недостаточно автомобилей — от 20 до 43 %, а некоторые перевозчики продолжают избегать оплаты, что ведет к созданию недобросовестной конкуренции.

Компании предупреждают, что в случае увеличения тарифа продукты в российских магазинах могут подорожать сразу на 3–10 %, что будет особенно ощутимо в текущих экономических условиях — на фоне сокращения доходов при общем росте цен. Все это отразится на обороте розничной торговли. Так, по данным Росстата, за первые девять месяцев 2016 года он сократился на 5,4 % — до 20,3 триллиона рублей. Реальные доходы россиян за это время упали на сопоставимую долю — 5,3 %.

С 15 ноября 2015 года в России официально работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Сами дальнобойщики выступают против новых сборов. Они уже провели всероссийскую акцию протеста, после которой власти пересмотрели идею о штрафах. На этом протест не прекратился — водители добиваются полной отмены новых сборов.

За время своей работы система принесла в федеральный дорожный фонд более 16 миллиардов рублей. В 2017 году власти хотят удвоить тариф «Платона» — сперва отменить льготный коэффициент, а затем проиндексировать сумму на величину инфляции.