Сбербанк хочет построить на основе своих ресурсов «национальную экосистему» по примеру крупнейших мировых интернет-холдингов вроде китайской Alibaba Group и американского Amazon. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию, которую планировалось представить президенту России Владимиру Путину.

По данным издания, Сбербанк собирается развивать на базе единой технологической платформы сеть организаций, пользующихся ее услугами для формирования предложений как для конечных потребителей, так и для корпоративных клиентов. Предполагается, что в итоге система охватит такие крупные отраслевые группы, как потребительские товары, недвижимость, образование, здравоохранение, путешествия и отдых, телекоммуникации, госуслуги, разработку софта и приложений, бизнес-услуги, строительство, производство и финансы. К 2025 году совокупный объем экономики этой экосистемы может достичь 65 триллионов рублей, то есть 27 % выручки всех российских компаний.

В Сбербанке отмечают, что продолжат развиваться и остальные глобальные онлайн-системы — например, американские Google, Amazon и Facebook и китайские Tencent и Alibaba. В компании полагают, что в этой сфере Китай уже даже обогнал США.

Источники на рынке утверждают, что в Сбербанке рассматривают три сценария строительства экосистемы. Первый предполагает реализацию проекта исключительно силами Сбербанка, второй — в партнерстве с другой крупной российской интернет-компаний вроде «Яндекса» или Mail.Ru Group, а третий — при содействии заграничного, скорее всего, китайского игрока.

Эксперты признают, что Сбербанку по силам создать российский аналог Alibaba или Amazon. Они напоминают, что компания располагает широкой клиентской базой, собственной технологической платформой, аналитикой и достаточными средствами для инвестиций.

В самом Сбербанке от комментариев на счет нового проекта отказались. Mail.Ru Group и «Яндекс» также не стали комментировать инициативу компании. А в Alibaba Group заявили о готовности сотрудничать на местном рынке с одним или несколькими стратегическими партнерами.