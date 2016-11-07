Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: игры в Facebook Messenger, развитие hardware-инкубатора «Руки» и аналог Pokémon GO от Alibaba.

Игры в Facebook Messenger

Социальная сеть Facebook запустит игровую платформу для своего мессенджера. Игры в нем будут асинхронными — пользователи не смогут соревноваться в одно и то же время. Будут ли в них встроенные покупки, не уточняется. Предполагается, что глобальное обновление Facebook Messenger состоится в ноябре.

Популярность «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» поднялась на семь позиций в рейтинге самых посещаемых сайтов по версии Alexa. Теперь она занимает 14-е место в мире и обгоняет профессиональную соцсеть LinkedIn (15-е место), веб-версию Instagram (16-е) и портал Reddit (25-е).

Накопления Уоррена Баффета

Инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway накопил рекордные 84,8 миллиарда долларов. За третий квартал накопления компании увеличились сразу на 16,6 %. Чистая прибыль организации составила 7,2 миллиарда долларов, что на четверть меньше прошлогоднего показателя. Ранее Баффет прогнозировал, что «американский золотой гусь коммерции и инноваций продолжит нести еще больше яиц, причем более крупных».

Дроны вместо фейерверков

Корпорация Intel предложила отказаться от запуска фейерверков в пользу организации световых шоу с участием флотилии дронов. Для этого она разработала влагоустойчивый светящийся квадрокоптер Shooting Star и проверила его на практике, установив рекорд по количеству одновременно запущенных в воздух аппаратов.

Тренировка искусственного интеллекта в StarCraft

Принадлежащая Google компания DeepMind и студия Blizzard договорились об использовании стратегии StarCraft II в качестве полигона для тренировки искусственного интеллекта. Они привлекут к его обучению профессиональных киберспортсменов и других игроков, которые смогут внести свой вклад в развитие программы-соперника при помощи API.

Аналог Pokémon GO от Alibaba

Китайский интернет-холдинг Alibaba Group использует собственный аналог Pokémon GO для повышения продаж в так называемый День холостяка, отмечаемый 11 ноября. Во время распродажи пользователи смогут ловить в дополненной реальности котят — символ торговой площадки Tmall — и получать за это скидки и бонусы.

Развитие hardware-инкубатора «Руки»

Бизнес-инкубатор «Руки», созданный разработчиками датчиков Lapka, привлек первого резидента. Им стал производитель умных кулеров Apas. Также компания подготовила к открытию рабочее пространство на территории Китая и выпустила инструмент для оценки затрат на выпуск новых устройств.