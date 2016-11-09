Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: замена Lenovo на Moto, проблемы GoPro и выручка Instagram в России.

Замена Lenovo на Moto

Китайский производитель электроники Lenovo откажется от выпуска смартфонов под собственным брендом в пользу развития товарного знака Moto, который компания получила после покупки Motorola за 2,9 миллиарда долларов в 2014 году. Раньше она, наоборот, собиралась упразднить этот бренд, но новое руководство пересмотрело это решение.

«Бойцовский клуб» для стартаперов

Российский инвестор Аркадий Морейнис запустил «Бойцовский клуб» для стартаперов. Это четырехнедельная онлайн-программа, состоящая из серии вебинаров, во время которых эксперты помогут разобраться основателям, что не так с их проектами и как это можно исправить. На выходе они получат «структурированную бизнес-модель, которая прошла проверку боем».

Публичные каналы в Viber

В мессенджере Viber появились публичные аккаунты для компаний с возможностью поддерживать связь с подписчиками и клиентами. Бренды смогут общаться с пользователями как вживую, так и при помощи чат-ботов. Первыми новой функцией воспользовались «Яндекс», Huffington Post и The Weather Channel.

Сирена в iOS

Во второй бета-версии iOS 10.2 появится встроенная сирена. Если владелец iPhone пять раз подряд быстро нажмет на кнопку выключения, то аппарат начнет издавать громкий неприятный звук. Одновременно с этим запустится обратный отсчет, по завершении которого телефон автоматически наберет номер экстренных служб.

Проблемы GoPro

Производитель экшн-камер GoPro отозвал свой первый дрон Karma спустя 16 дней после начала продаж. Причиной стала проблема с подачей питания. Какое количество устройств затронула неисправность, не уточняется. Их владельцы получат полную компенсацию стоимости покупки.

Эскорт от роботов

Швейцарская компания Facegirl, занимающаяся оказанием эскорт-услуг, откроет в Женеве ресторан для мужчин. За 62 доллара они смогут заказать чашку кофе и интим-сессию с андроидом. Изначально предполагалось, что обслуживанием клиентов займутся реальные женщины, однако местное законодательство запрещает проституцию в заведениях общественного питания.

Выручка Instagram в России

Рекламные агентства рассказали газете «Ведомости», что фотосервис Instagram зарабатывает в России даже больше, чем его материнская соцсеть Facebook. По некоторым оценкам, его выручка по итогам 2016 года составит свыше миллиарда рублей, в то время как основной проект Марка Цукерберга принесет на порядок меньше — несколько сотен миллионов.

Переводы «Одноклассников» на Украину

Социальная сеть «Одноклассники» запустила функцию денежных переводов из России на Украину на фоне введенного киевскими властями запрета на использование некоторых российских платежных систем. Пользователи смогут отправлять от 100 до 75 тысяч рублей на карты MasterCard и Maestro. Месячная аудитория сайта на Украине достигает 9,5 миллиона человек.