Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: магнитолы для Samsung, битва электрокаров и прибыль Napster.

Магнитолы для Samsung

Корпорация Samsung договорилась о покупке производителя автомагнитол Harman International Industries за 8 миллиардов долларов. Благодаря этой сделке компания получит контроль над брендами JBL, Harman Kardon, Mark Levinson и другими и займет ведущие позиции на рынке автомобильной электроники. К 2025 году он должен вырасти до 100 миллиардов долларов.

Президент Полонский

Сергей Полонский, обвиняемый по делу о хищениях 2,6 миллиарда рублей у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры», объявил о намерении стать президентом России. «Я выставляю свою кандидатуру на выборы президента. Если не в этот срок, то в следующий я буду президентом», — заявил он во время предварительных слушаний в Пресненском суде Москвы, отметив, что сейчас безнаказанными остаются только политики.

Битва электрокаров

2017 год ознаменуется схваткой производителей электромобилей за бюджетный для них сегмент рынка. Tesla Motors начнет выпускать Model 3, а General Motors — Chevrolet Bolt. При этом BMW постарается нарастить продажи уже имеющихся моделей электрокаров сразу на треть — до 100 тысяч штук. Столько же концерн продал с 2013 по 2016 год.

Проблемы с новым YotaPhone

Выпуск третьей модели YotaPhone отложили до конца 2017 года из-за разногласий между акционерами Yota Devices. Китайские инвесторы хотят использовать технологии компании для выпуска собственного смартфона на территории КНР, в то время как российские партнеры настаивают на развитии отечественного производства.

Консорциум создателей беспилотных машин

Российская компания Cognitive Technologies, помогающая «КамАЗу» в создании автономного грузовика, возглавит рабочую группу международного консорциума OpenPower Foundation по разработке единого стандарта для управления беспилотными автомобилями. Ее партнерами станут IBM, Google, Nvidia, Tyan и другие производители, заинтересованные в развитии искусственного интеллекта для транспорта.

Роботизация России

Плотность роботизации промышленности в России оказалась в 70 раз ниже, чем в среднем по миру. На отечественных заводах на каждые 10 тысяч работников приходится всего один робот. Лидерами по этому показателю являются Южная Корея (531 робот), Сингапур (398), Япония (305), Германия (301) и Тайвань (190). При этом пока другие страны тестируют механизмы на практике, в России уделяют больше внимания правовым вопросам — например, созданию ГОСТа по робототехнике.

Прибыль Napster

Один из старейших в мире музыкальных сервисов Napster, теперь работающий по подписной модели, впервые за 17 лет своего существования принес прибыль — 1,6 миллиона долларов за квартал. Эксперты отмечают, что компании удалось добиться положительного финансового результата за счет увольнения неназванного числа сотрудников.