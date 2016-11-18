Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: источник кибератак на российские банки, банкротство «Юлмарта» и закрытие крупнейшего музыкального торрент-трекера.

Источник атак на российские банки

Сбербанк вычислил источник ноябрьских DDoS-атак на российские банки. Они велись из разных стран, но все координировались из одного места. В компании считают, что этот инцидент перешел на уровень межгосударственных отношений, поэтому не стали называть государство, ответственное за кибератаку. Эксперты уточнили лишь, что это не США и не Казахстан.

Гиды в Airbnb

Сервис кратковременной аренды жилья Airbnb запустил платформу для поиска гидов в городах пребывания. С помощью Airbnb Trips пользователи смогут познакомиться с жителями, готовыми показать им местные достопримечательности — например, неизвестную студию художника в Лос-Анджелесе или секретное место для серфинга в Малибу.

Банкротство «Юлмарта»

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил иск о банкротстве онлайн-магазина «Юлмарт», уже несколько месяцев работающего без генерального директора из-за конфликта акционеров. Рассмотрение дела назначено на 15 декабря.

Орлы против дронов

Горнодобывающая компания Gold Fields потеряла десятки тысяч долларов из-за орлов. С 2014 года птицы вывели из строя девять из десяти принадлежащих ей в Австралии дронов. Чтобы уберечь дорогостоящую технику, операторы начали маскировать беспилотники под радугу и самих орлов. Это помогло снизить количество нападений.

Разработка нового оружия

Президент России Владимир Путин рассказал о разработке оружия на новых физических принципах. Оно позволяет оказывать избирательное точечное воздействие на критически важные элементы вооружения, техники и объектов инфраструктуры противника. По словам главы страны, над аналогичными проектами работают и в других государствах.

Сны искусственного интеллекта

Принадлежащая Google компания DeepMind сумела существенно увеличить производительность искусственного интеллекта благодаря механизму, схожему с тем, как животные видят сны. Алгоритм Unreal фокусируется только на тех действиях, которые принесли успешный результат, что позволяет ему обучаться в разы быстрее остальных программ.

Закрытие крупнейшего музыкального трекера

Крупнейший музыкальный торрент-трекер What.cd закрылся из-за действий французских властей. Они изъяли все 12 серверов проекта и уничтожили все хранившиеся на них данные, в том числе о пользователях ресурса.